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«Хендай» вылетел с дороги в Пскове, пострадали четыре человека

Четыре человека пострадали в результате ДТП в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД России по Псковской области, это произошло 9 августа в 4.00 рядом с домом №17/2 по улице Балтийской.

Водитель 1998 года рождения, управляя автомашиной «Хендай Солярис», не справился с управлением, совершил наезд на препятствие в виде металлического отбойника, затем - на металлическое ограждение мусорного контейнера, после этого - на дерево.

Пострадали водитель и трое пассажиров: молодой человек 1997 года рождения и две девушки 2002 и 2003 годов рождения. Водителю назначено химико-токсикологическое исследование.