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Обвиняемого в смертельном ДТП заключили под стражу в Великих Луках

Обвиняемого в совершении смертельного ДТП заключили под стражу по решению Великолукского районного суда. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции.

Жителя Калининградской области обвиняют в совершении преступления по части 5 статьи 264 УК РФ. Суд установил, что мужчина за рулем автомобиля «Рено Магнум» с полуприцепом 9 июля двигался по автодороге М-9 «Балтия» в направлении города Великие Луки. На 436-м километре автодороги, в Куньинском районе, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки «Форд Фокус». В салоне второго автомобиля находились водитель и два пассажира, в том числе несовершеннолетняя девочка.

В результате ДТП водитель и пассажиры автомобиля марки «Форд Фокус» скончались на месте происшествия от телесных повреждений. Обвиняемого доставили в больницу города Великие Луки с множественными травмами, позже, 10 августа, его выписали.

Суд вынес постановление о заключении под стражу обвиняемого сроком на 1 месяц 29 суток, то есть до 9 октября включительно.