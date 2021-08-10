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11-летняя девочка пострадала в ДТП в Великих Луках

11-летняя девочка пострадала в ДТП в городе Великие Луки сегодня, 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМВД России по городу Великие Луки.

По предварительной информации, водитель «Киа Селтос», мужчина 1951 года рождения, двигался по улице Пушкина со скоростью около 10 километров в час. Скорость движения автомобиля была небольшой, поскольку на дороге установлены искусственные неровности.

В это время девочка 11 лет вышла на дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. Автомобиль зацепил ее, девочка получила травмы. Ее доставили в медучреждение для оказания необходимой помощи.

У водителя признаков опьянения не выявили. На месте работают сотрудники ГИБДД.