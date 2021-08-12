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Водитель «Рено» устроил ДТП при попытке скрыться от великолукских полицейских. ФОТО

Водитель «Рено» устроил ДТП с пострадавшим при попытке скрыться от полицейских. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в местном ОГИБДД, 12 августа в 00.05 на 2-м километре дороги Великие Луки – Ущицы Великолукского района водитель «Рено Симбол» не выполнил законное требование сотрудника полиции ИДПС ОГИБДД УМВД по городу Великие Луки об остановке транспорта.

Он продолжил движение, сотрудники полиции начали преследование автомобиля. Водитель «Рено» не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, автомобиль опрокинулся на крышу.

Телесные повреждения получили два человека. У водителя выявлен ушиб грудной клетки, левого плечевого сустава, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Из больницы он отпущен домой. Второй пострадавший пассажир, находился на переднем сиденье справа, житель Великих Лук 1973 года рождения. У него обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом со смещением 2, 3, 4, 5 ребер слева, закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, закрытый перелом левой трети со смещением. Мужчина госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.