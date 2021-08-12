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Пенсионер на «Ладе» проехал на красный сигнал светофора в Опочке и травмировал женщину

Пенсионер на «Ладе» проехал на красный сигнал светофора в Опочке и травмировал женщину в «Хендае». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, это произошло 12 августа в 14.30 на перекрестке улицы Романенко и 413-м километра автодороги Санкт-Петербург – Невель.

Водитель 1942 года рождения, управляя «Ладой Грантой», осуществил проезд через перекресток на запрещающий (красный) сигнал светофора. В результате совершил столкновение с автомашиной «Хендай Солярис» под управлением водителя 1957 года рождения.

Телесные повреждения получила пассажирка автомобиля «Хендай», женщина 1963 года рождения.