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Водитель съехавшего в кювет под Великими Луками «Рено» отказался от проверки на алкоголь

Уточнена информация о ДТП с участием «Рено» в Великолукском районе, в котором пострадали два человека. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в УГИБДД по Псковской области, от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

По информации пресс-службы УМВД по городу Великие Луки, водитель не имел права управления. Также уточняется, что погони с участием сотрудников полиции за данным автомобилем тоже не было. Водитель не выполнил требование об остановке автомашины и практически сразу после этого оказался в кювете.

Как сообщалось ранее, 12 августа в 00.05 на 2-м километре дороги Великие Луки – Ущицы Великолукского района в районе деревни Свинкино водитель «Рено Симбол» не выполнил законное требование сотрудника полиции ИДПС ОГИБДД УМВД по городу Великие Луки об остановке транспорта. Он продолжил движение, не справился с управлением и съехал в правый кювет по ходу движения, автомобиль опрокинулся на крышу.

Телесные повреждения получили два человека. У водителя выявлен ушиб грудной клетки, левого плечевого сустава, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Из больницы он был отпущен домой. Второй пострадавший пассажир, находился на переднем сиденье справа, житель Великих Лук 1973 года рождения. У него обнаружены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом со смещением 2, 3, 4, 5 ребер слева, закрытый перелом левой бедренной кости со смещением, закрытый перелом левой трети со смещением. Мужчина госпитализирован в Великолукскую межрайонную больницу.