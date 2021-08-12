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Автомобиль перевернулся в Стругокрасненском районе

Автомобиль под управлением жительницы Санкт-Петербурга, перевернулся в Стругокрасненском районе. Об этом сообщает районная газета «Струги».

ДТП произошло 13 августа в 13:50 на автодороге Молоди – Углы. По предварительной информации, 60-летняя жительница Санкт-Петербурга ехала из деревни Молоди в сторону деревни Углы на автомашине «Рено Дастер». Водитель не выбрала безопасную скорость, в результате чего не справилась с управлением на гравийной дороге и совершила съезд в кювет, автомобиль перевернулся.

Благодаря тому, что женщина была пристегнута ремнем безопасности, она получила незначительные травмы. На месте работают сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой помощи.