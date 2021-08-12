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Испугавшийся собаки юный велосипедист из Подмосковья попал под машину в Кунье

В пятницу, 13 августа, в поселке Кунья на улице Дзержинского водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем «Мазда», совершил наезд (по касательной) на велосипедиста – мальчика 2006 года рождения жителя Московской области, который находился в Кунье на каникулах, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГИБДД.

Подросток двигался по обочине на велосипеде, испугался внезапно выбежавшей собаки и выехал на проезжую часть.

В результате столкновения с авто мальчик при падении получил незначительные травмы в виде ссадин.