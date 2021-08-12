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Малолетнюю девочку сбил автомобиль в Невеле

Девочку 2013 года рождения сбил автомобиль в Невеле сегодня, 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, дорожно-транспортное происшествие случилось в 17.30 на улице Великолукской. Водитель автомобиля «Нива», местный житель 1997 года рождения, двигаясь по проезжей части дороги, сбил девочку, которая шла попутном направлении.

По имеющейся информации, девочка получила сотрясение головного мозга и перелом ноги. Ее госпитализировали в Невельскую межрайонную больницу.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, выясняются все обстоятельства случившегося.