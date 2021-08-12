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В Себеже насмерть сбили пешехода

Пешехода сбили в ночь с 14 на 15 августа в Себеже. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

ДТП произошло на улице Владимира Марго у дома №20 около 23.00. Автомобиль «Лада Гранта» двигался из центра города от площади к перекрестку с Сенцовской улицей. По словам водителя, пешеход стоял на проезжей части, махал руками. Его одежда не содержала светоотражающих элементов, а улицы города в это время суток не освещены.

При столкновении пешеход ударился о капот, затем о лобовое стекло автомобиля, упал на проезжую часть. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего. Им оказался мужчина 1984 года рождения.

На месте ДТП работали сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Себежский» и следственно-оперативная группа, обстоятельства произошедшего выясняются.