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Девушка попала в реанимацию после ДТП на автобусной остановке в Псковском районе

Девушка пострадала в ДТП на автобусной остановке в Псковском районе. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По предварительной информации, ДТП произошло 15 августа в 1.05 у дома №1 на улице Юбилейной деревни Дуброво. Водитель автомобиля «Тойота Камри», псковичка 1995 года рождения, не учла дорожные условия, не справилась с управлением и совершила наезд на припаркованные машины ВАЗ-21213 и ВАЗ-21063. После удара автомобиль ВАЗ-21063 отбросило на пешехода — девушку 2004 года рождения, которая находилась на остановке общественного транспорта.

В результате ДТП девушку зажало между остановкой и транспортным средством. Ее с телесными повреждениями доставили в реанимационное отделение Детской областной больницы. Проводится проверка.