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Водитель «Ниссана» сбил пьяного велосипедиста в Великих Луках

Пьяный велосипедист попал под колеса автомобиля в Великих Луках. Об этом сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло на пересечении Октябрьского проспекта и улицы Карла Либкнехта. По предварительной информации, водитель автомобиля «Ниссан» сбил нетрезвого велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу. При этом пока неизвестно, спешивался ли велосипедист перед «зеброй».

Пострадавший получил небольшую ссадину. На месте ДТП также находился еще один мужчина, который отрицает свою причастность к происшествию. Обстоятельства выясняются, на месте работают сотрудники ГИБДД.