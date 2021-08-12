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Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках

Пьяный велосипедист врезался в автомобиль в Великих Луках 15 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 10.35 у дома №30/14 на проспекте Октябрьском. По уточненным данным, мужчина на велосипеде «Стелс Навигатор 800» выбрал небезопасную дистанцию до автомашины «Ниссан Альмера», за рулем которой находился водитель 1976 года рождения, и столкнулся с ней. Велосипедист получил травмы.

Ранее сообщалось, что велосипедиста сбил водитель автомобиля «Ниссан».

В тот же день в 6.05 у дома №137-в на проспекте Октябрьском в Великих Луках водитель автомашины ВАЗ-21103 1984 года рождения выбрал небезопасную дистанцию до автомобиля «Дэу Рента» под управлением мужчины 1969 и допустил с ней столкновение. После этого ВАЗ съехал с дороги и врезался в дерево. В результате ДТП пострадал водитель отечественного автомобиля.

А в 20.40 в деревне Сергино Палкинского района водитель автомобиль «Лада Гранта» 1987 года рождения не выбрал безопасную скорость для движения и не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся, водитель получил травмы.