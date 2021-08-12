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В ГИБДД Пскова не подтвердили наезд на пешехода на парковке у «Империала»

В ГИБДД Пскова не подтвердили информацию о ДТП на парковке у ТЦ «Империал», информация о котором появилась в соцсетях. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, вечером 15 августа в полицию поступило сообщение о происшествии у дома №41-а по Коммунальной.

В 22.05 девушка 1999 года рождения получила ушиб локтя. Скорая медицинская помощь не потребовалась.

В пояснении женщина сообщила, что шла по пешеходной зоне возле «Макдональдса», увидела слева от себя яркий свет фар, оступилась и упала. Водитель «Лада Приоры» подтвердил, что касания человека с автомашиной не было.

Каких-либо происшествий с пострадавшими за прошедшие сутки в Пскове не зарегистрировано.