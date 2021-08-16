АвтоМир / Происшествия / ДТП

В Пскове водитель «Рено» сбила девочку

В Пскове водитель «Рено» сбила девочку. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, ДТП произошло 17 августа в 20.00 на улице Петровской у дома 29.

Водитель «Рено Сандеро», женщина 1961 года рождения совершила наезд на девочку 2013 года рождения. По предварительной информации, она выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода из-за кустов.

Девочка доставлена в областную больницу со ссадинами суставов и подбородка.

Женщина по внешним признакам трезвая. Будет проводиться освидетельствование на алкоголь.

В связи с данным происшествием Госавтоинспекция просит родителей не оставлять детей без присмотра. Необходимо провести с ними беседы, попросить быть аккуратнее на проезжей части.