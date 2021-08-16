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Начинающий водитель при обгоне устроил тройное ДТП под Себежем

Начинающий водитель при обгоне устроил тройное ДТП под Себежем. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД Росси по Псковской области, ДТП с участием трех легковых автомобилей произошло 17 августа в 17.55 на 33-м км автодороги Толкачево-Заситино.

По предварительной информации, водитель автомашины «Лада Приора» совершал обгон и совершил столкновение с движущейся во встречном направлении автомашиной «Лада Гранта» и движущейся в попутном направлении автомашиной «Форд Фокус».

Травму головы получила водитель «Форда» 1985 года рождения.

«Приорой» управлял водитель 2003 года рождения. На месте происшествия на 21.20 продолжают работать сотрудники полиции.