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Молодой водитель «Лады» пострадал при столкновении с деревом в Куньинском районе

Молодой водитель «Лады» въехал в дерево в Куньинском районе 19 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 5.45 на 441-м километре автодороги Москва – Балтия. Водитель 2002 года рождения, управляя автомобилем «Лада Калина», выбрал скорость, которая не обеспечивала возможности постоянного контроля за движением транспортного средства, в результате чего не справился с управлением, съехал с автодороги в левый кювет по ходу движения, а после наехал на дерево.

Водитель получил телесные повреждения.