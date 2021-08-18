АвтоМир / Происшествия / ДТП

Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе

Автомобиль с пьяным водителем перевернулся на крышу в Новосокольническом районе ночью 20 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».

Дорожно-транспортное происшествие случилось в деревне Бор в 2.30. Мужчина 1978 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-21140, на закруглении дороги не справился с управлением: транспортное средство наехало на дорожный знак «Пешеходный переход» и перевернулось на крышу.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.

В результате ДТП автомобиль получил технические повреждения.