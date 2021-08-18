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Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе

Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе. Об этом пишет газета «Гдовская заря».

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Псков – Гдов. Водитель автомобиля «Ниссан» выезжал с поворота со стороны деревни Сторожинец и не заметил автомобиль «Лада», двигающийся из Гдова. По словам водителя, обзор закрывал автобус, который высаживал пассажиров на остановку. «Лада» во избежание столкновения объехала «Ниссан» и вылетела в кювет.

Пострадавшую пассажирку «Лады» доставили в Гдовскую районную больницу с немногочисленными ушибами.