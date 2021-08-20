Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове

Новый асфальт уложили на железнодорожных переездах в Псковской области

В Пскове будут развивать сеть заправок электромобилей

Испугавшийся собаки юный велосипедист из Подмосковья попал под машину в Кунье

В Дновском районе открыли для движения участок дороги после ремонта по нацпроекту

Водитель почувствовал себя плохо и съехал в кювет в Пустошкинском районе

Женщина пострадала в ДТП на Советской в Пскове

Завершилась реконструкция дороги от печорской деревни Лавры до границы с Латвией

«Фольксваген» перевернулся под Псковом, женщина-водитель госпитализирована

Водитель съехавшего в кювет под Великими Луками «Рено» отказался от проверки на алкоголь

Пенсионер на «Ладе» проехал на красный сигнал светофора в Опочке и травмировал женщину

Круговое движение на улице Кузнецкой в Пскове введут с 30 августа