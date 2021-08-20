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«Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка

Автомашина опрокинулась в Локнянском районе при движении по обочине. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД по Псковской области, это произошло 20 августа в 10.40 на 238-м км автодороги Шимск-Невель.

Водитель, мужчина 1951 года рождения, управляя автомашиной «Лифан» на закруглении дороги осуществил движение по правой обочине, в результате чего автомашина потеряла управление и съехала в правый придорожный кювет по ходу движения, где опрокинулась на крышу.

В результате ДТП пострадала пассажирка 1983 года рождения. Она получила телесные повреждения в виде колотой раны левой руки и ушиба правого плеча.

«В основном при опрокидывании автомобиля пассажиры, если не пристегнуты ремнями безопасности, получают травмы головы, шеи и позвоночника из-за ударов о разные части автомобиля: двери, крышу, сиденья. Такие удары зачастую приводят к гибели», - отметили в ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический».

«Серьезный увечий в данном ДТП удалось избежать лишь потому, что водитель и пассажир были пристегнуты ремнями безопасности. Данный случай еще раз подтверждает, что ремни безопасности спасают жизни пассажирам и снижают тяжесть последствий в дорожных авариях. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения», - сообщили в Госавтоинспекции.