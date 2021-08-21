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АвтоМир / Происшествия / ДТП

Опубликованы фото с места ДТП с погибшими в Псковской области

21.08.2021 03:09|ПсковКомментариев: 0

Стали известны подробности смертельного ДТП на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, в настоящее время имеется информация о трех погибших.

По предварительной информации, автомашина «Киа» выехала на встречную полосу, где и произошло лобовое столкновение с фурой «Вольво». Легковая машина двигалась в сторону Санкт-Петербурга.

Фото с места аварии предоставлены Псковской Ленте Новостей пресс-службой Управления МВД по Псковской области.

Спасатели извлекают тела погибших из искореженного автомобиля.

Как сообщалось ранее, жертвами ДТП на федеральной трассе Санкт-Петербург — Невель в Стругокрасненском районе стали четыре человека. Авария произошла вблизи деревни Лудони. Столкнулись автомобиль «Киа Рио» и фура «Вольво». Все погибшие находились в легковом автомобиле. «Киа Рио» загорелась.

Источник: Псковская Лента Новостей
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