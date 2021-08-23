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Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Псковском районе

Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Псковском районе 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 3.50 на втором километре автодороги Родина — Наволок. Водитель мотоцикла ATAKI, мужчина 1984 года рождения, не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на сигнальный столбик. Затем произошло касательное столкновение мотоцикла с движущемся в попутном направлении автомобилем «Шкода Октавия» под управлением водителя 1992 года рождения. После этого мотоцикл опрокинулся на правой обочине.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал водитель мотоцикла.