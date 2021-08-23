АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель «Рено» выехал на «встречку» и попал в ДТП в Великолукском районе

Водитель «Рено» выехал на встречную полосу и попал в ДТП в Великолукском районе 22 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло в 15.10 на 24-м километре автодороги Великие Луки — Невель. Водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем «Рено Симбол», выбрал скорость, которая не обеспечивала возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. В результате этого водитель не справился с управлением: транспортное средство выехало на полосу, предназначенную для встречного движения, задело левую обочину по ходу движения, после чего съехало в правый кювет и опрокинулось на крышу.

В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.