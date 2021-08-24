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В Себежском районе водитель «Дэу Нексии» врезался в забор. ФОТО

В Себежском районе водитель автомобиля «Дэу Нексия» врезался в забор. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области, ДТП произошло 23 августа в 12.40.

Водитель 1972 года рождения, управляя автомашиной «Дэу Нексия», двигаясь на 39 км 300 м автодороги Пустошка - Себеж, выбрал небезопасную скорость движения.

В результате он не справился с управлением и автомобиль съехал в правый по ходу движения придорожный кювет и врезался в забор.

Пострадал водитель, добавили в ведомстве.