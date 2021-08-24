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Лось погиб под колесами автомобиля в Порховском районе

Лось погиб под колесами автомобиля в Порховском районе 23 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в 5.55 на 127-м километре автодороги А-116 Новгород — Псков (через Сольцы, Порхов). Женщина 1966 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан Премьера», сбила лося.

Как правило, наезды на животных происходят в темное время суток. Наибольшую опасность для водителя автомобиля представляют лоси. Столкновение с крупным парнокопытным соизмеримо с наездом на стену на скорости, отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция Псковской области рекомендует автомобилистам быть предельно внимательными на трассах, особенно в зоне действия дорожного знака «Дикие животные», где необходимо снижать скорость.

При движении вне населенных пунктов и отсутствии встречного транспорта следует всегда переключать ближний свет фар на дальний.

При наличии передних противотуманных фар нужно использовать их совместно с ближним или дальним светом фар для усиления светового потока - они подсвечивают обочины и помогают раньше заметить приближающихся животных.

В темное время суток животных выдают глаза, которые отражают свет фар, поэтому заметив на дороге или у обочины белые или красные точки, водителю необходимо сразу снижать скорость.

Заметив на дороге зверя, не стоит пытаться испугать его звуком клаксона и фарами. Реакция животного может быть непредсказуемой. Поэтому необходимо максимально снизить скорость вплоть до остановки транспортного средства, посоветовали в Госавтоинспекции.