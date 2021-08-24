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Стойка полуприцепа грузовика отлетела в легковой автомобиль на дороге Заполье — Гдов

Стойка полуприцепа грузовика отлетела в легковой автомобиль на дороге Заполье — Гдов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 23 августа около 13.30 на 140-м километре автодороги Заполье — Гдов. Мужчина 1977 года рождения ехал на автомашине «Вольво» с полуприцепом. При движении на прямом участке дороги с полуприцепа сорвало стойку (коник), которая отлетела во встречное транспортное средство, ВАЗ-2115, которым управлял мужчина 1961 года рождения.