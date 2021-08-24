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Водители двух фур пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе

ДТП с участием двух фур и двух легковых автомобилей произошло сегодня, 24 августа, на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. Об этом пишет районная газета «Вперед» со ссылкой на информацию Себежского отдела ГИБДД.

Авария случилась в 18.00 на 444 км + 600 м трассы Киев — Санкт-Петербург. Все участники происшествия – два легковых автомобиля и две фуры - двигались в попутном направлении, в сторону Санкт-Петербурга. Водитель тягача Daf неправильно выбрал безопасный скоростной режим, нарушил безопасную дистанцию перед впереди идущим транспортным средством марки Daf XF 95.430 с полуприцепом, в результате чего совершил с ним столкновение.

В результате возникшей ситуации по инерции получили удары и впереди стоящие легковые автомобили. Машины получили технические повреждения.

В результате ДТП пострадали водители фур 1993 и 1973 годов рождения (оба доставлены в Великолукскую межрайонную больницу).

На месте происшествия работали спасатели ПСЧ-26, медики, сотрудники ГИБДД «Себежский».