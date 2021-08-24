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Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО

Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, 24 августа в 18.00 на 444-м км 600 метров автодороги Санкт Петербург- Псков- Пустошка- Невель до границы с Республикой Белоруссия в Пустошкинском районе водитель 1993 года рождения, двигаясь в направлении Пскова на грузовике ДАФ XF.95.430, неправильно выбрал безопасный скоростной режим и не справился с управлением. В результате фура совершила наезд на стоящий тягач ДАФ XF105 с полуприцепом под управлением водителя 1973 года рождения.

В результате ДАФ XF105 совершил столкновение с впереди стоящим автомобилем Hyundai Creta под управлением водителя 1987 года рождения, а тот, в свою очередь, совершил наезд на стоящий впереди Renault Scenic под управлением водителя 1983 года рождения. Машина стояла на запрещающий сигнал светофора в связи с проведение дорожных работ.

В результате ДТП пострадали водители грузовых автомобилей.