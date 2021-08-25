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Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове

Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в отделе ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Дорожно-транспортное происшествие произошло около 18.24 у дома №31. Водитель автомобиля «Лада Приора», мужчина 1998 года рождения, совершил наезд на молодого человека, который перебегал дорогу вне пешеходного перехода.

По предварительной информации, пешеход получил скальпированную рану головы, закрытую черепно-мозговую травму, множественные ушибы. Его доставили в Псковскую областную больницу.

Личность пострадавшего устанавливается. Водитель по внешним признакам трезв, обстоятельства ДТП уточняются.