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Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе

Мотоциклист пострадал в ДТП на 1-м км автодороги Неелово - Кудина Гора – Печоры в Псковском районе.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГИБДД УМВД России по Псковской области, 25 августа в 10.40 водитель «ВАЗ 21074» 1933 года рождения на перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу мотоциклу «Хонда» под управлением гражданина 1986 года рождения, приближающегося по главной дороге.

В результате при торможении водитель мотоцикла опрокинулся на проезжую часть дороги, после чего произошло столкновение с автомобилем. В ДТП пострадал водитель мотоцикла.