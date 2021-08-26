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Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе. ФОТО

Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе 26 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ОГИБДД ОМВД России по Псковскому району.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на шестом километре автодороги Псков — Кислово — Палкино. Женщина на автомобиле «Киа Соул» ехала с работы домой из Пскова в сторону Палкино. По дороге ей стало плохо и она выехала на полосу встречного движения, в результате чего произошло столкновение с идущим навстречу автомобилем «Киа Венга», за рулем которого также находилась женщина.

Пассажиров в автомобилях не было. Оба водителя были трезвы. Они получили ушибы, водитель автомобиля «Киа Соул», по предварительной информации, получила перелом запястья. Их доставили в Псковскую областную больницу.

Интересно, что женщины были знакомы, их дачные участки находятся в одной деревне, добавили в ведомстве.