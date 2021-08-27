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Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове

Ребенок пострадал при наезде легкового автомобиля в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы, дорожно-транспортное происшествие произошло в субботу, 28 августа, на улице Коммунальной в районе Детской областной больницы. По предварительным данным, мальчик переходил дорогу по пешеходному переходу. Информация об обстоятельствах происшествия уточняется.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области, сообщение о ДТП с участием легкового автомобиля и пешехода на ул. Коммунальной поступило в 12.25. Для ликвидации последствий ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.