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Водитель пострадал в столкновении трех автомобилей в Острове

Один человек пострадал в столкновении трех автомобилей в Острове. Как сообщает газета «Островские вести», это произошло вечером 28 августа на улице Карла Маркса, д 23-А, возле сетевого магазина.

Водитель «Нивы» выбрал неправильную скорость движения, стал тормозить на скользкой дороге его вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение. Водитель «Фольксваген Поло» начал оттормаживаться, хотел повернуть к магазину, по инерции совершил наезд на припаркованную машину «Рено Логан».

Автомобили получили технические повреждения. При столкновении пострадал водитель «Фольксвагена», не госпитализирован. Все участники происшествия - жители города Острова.