←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Почему нужно менять резину сейчас?
Правила замены масла
Как не запустить автомобиль
в МРЭО Живая очередь
Какой автомобиль надежнее?
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Кто на чем экономит при обслуживании?
Что русскому хорошо то китайцу...
Чем опасен дождь для авто
Все ограничения движения
Кольцо с дровяником
Узнаешь себя?
Остановку? Да пусть переносят
ещё ДТП 30.08.2021 09:400 Водитель погиб в результате ДТП в Великолукском районе 30.08.2021 09:400 Водитель погиб в результате ДТП в Великолукском районе 29.08.2021 18:150 «Ниссан» съехал в кювет в Бежаницком районе 29.08.2021 11:160 Водитель пострадал в столкновении трех автомобилей в Острове 28.08.2021 16:104 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове 27.08.2021 11:140 Великолучанин погиб в ДТП в Ленинградской области
 
 
 
 
 
АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель погиб в результате ДТП в Великолукском районе

30.08.2021 09:40|ПсковКомментариев: 0

Водитель погиб, а несовершеннолетний пассажир пострадал в результате ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД города Великие Луки.

Авария произошла в понедельник, 30 августа, в 3.00 на 27 километре автодороги Великие Луки - Невель.

По версии сотрудников ГИБДД, водитель 1997 года рождения, житель Невеля, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем. Машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажир - невельчанин 2002 года рождения получил травму. 17-летнего молодого человека доставили в Великолукскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломами тазовой кости.

Теги: #ДТП #авария #великолукский район
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 217 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
30.08.2021, 09:400 Водитель погиб в результате ДТП в Великолукском районе 29.08.2021, 20:081 С 4 сентября изменится расписание движения автобусов на садоводческие товарищества 29.08.2021, 18:480 3130 метров дороги в Печорском районе будут ремонтировать за 53 миллиона рублей 29.08.2021, 18:150 «Ниссан» съехал в кювет в Бежаницком районе
29.08.2021, 17:276 Фотофакт: На границе с Эстонией собрался затор из грузовиков длиной несколько километров 29.08.2021, 14:450 До 37,9 млн рублей будет стоить ремонт проезда рядом с улицей Поземского 29.08.2021, 11:160 Водитель пострадал в столкновении трех автомобилей в Острове 28.08.2021, 16:104 Ребенка сбили у Детской областной больницы в Пскове
27.08.2021, 23:340 Великие Луки получили дополнительное финансирование на ремонт дворов 27.08.2021, 17:457 Ремонт Троицкого моста и улицы Поземского в Пскове планируют «запараллелить» 27.08.2021, 16:013 Реконструкцию Троицкого моста в Пскове планируют начать в 2021 году 27.08.2021, 15:510 Правительство выделит деньги на ремонт Троицкого моста в Пскове
27.08.2021, 15:120 Движение автомобилей на улице Кузнецкой в Пскове ограничили до 30 августа 27.08.2021, 11:140 Великолучанин погиб в ДТП в Ленинградской области 27.08.2021, 07:004 Электросамокаты стали втрое чаще попадать в ДТП 26.08.2021, 18:271 Две женщины пострадали при лобовом столкновении автомобилей в Псковском районе. ФОТО
26.08.2021, 16:530 Круговое движение на перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове откроют 27 августа 26.08.2021, 16:050 Юридические лица в Пскове могут сэкономить при ремонте автомобилей 26.08.2021, 14:161 Проезд вблизи школы №21 в Пскове стал безопаснее 26.08.2021, 11:480 Молодой мотоциклист врезался в автомобиль в Великих Луках
26.08.2021, 11:343 Жители Крестов пожаловались главе Пскова на неблагоустроенные дворы 26.08.2021, 08:571 Мотоциклист пострадал в ДТП в Псковском районе 25.08.2021, 19:243 Лишенный водительских прав мужчина сбил человека на Рижском проспекте в Пскове 25.08.2021, 19:101 Подрядчик устранил выявленные недочеты на улице Алтаева в Пскове
25.08.2021, 17:272 Еще шесть дворов в Пскове привели в нормативное состояние. ФОТО 25.08.2021, 16:276 Фотофакт: На перекрестке улиц Кузнецкой и Карла Маркса в Пскове готовятся к введению кругового движения 25.08.2021, 15:360 Определен подрядчик для ликвидации колейности на улице Сосновой в Пскове 25.08.2021, 13:570 Две аварии мешают движению автомобилей на Ольгинском мосту в Пскове
25.08.2021, 11:545 В Пскове исправили «кривую» разметку велодорожки на Октябрьском проспекте 25.08.2021, 08:503 Стали известны подробности ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе. ФОТО 24.08.2021, 20:590 Водители двух фур пострадали в ДТП на трассе Р-23 в Пустошкинском районе 24.08.2021, 19:370 Обжалование «чужих» штрафов по линии ГИБДД упростят с 1 сентября
24.08.2021, 19:102 Комплексы фотовидеофиксации в Псковской области начнут выявлять нарушения на переездах 24.08.2021, 17:520 Новый мост соединит проспект Гагарина и улицу Малышева в Великих Луках 24.08.2021, 17:490 К 1 сентября в Пскове исчезнет часть предупреждений о фотовидеофиксации 24.08.2021, 16:230 В Пскове могут начать штрафовать автоматически за нарушение правил проезда пешеходных переходов
24.08.2021, 14:280 Комплекс фотовидеофиксации на Октябрьском проспекте Пскова поменяет место дислокации 24.08.2021, 13:391 Более 7 километров автодороги отремонтировали в Псковском районе 24.08.2021, 13:350 Псковскую транспортную компанию оштрафовали за неисполнение госконтракта 24.08.2021, 13:131 В Пскове появится стационарная камера фотовидеофиксации нарушений правил остановки и стоянки
24.08.2021, 12:103 Комплексы фотовидеофиксации стали фиксировать втрое больше нарушений в Псковской области 24.08.2021, 11:080 Стойка полуприцепа грузовика отлетела в легковой автомобиль на дороге Заполье — Гдов 24.08.2021, 10:330 Под Псковом начали фиксировать выезд на «встречку» с помощью фотовидеофиксации 24.08.2021, 10:192 Лось погиб под колесами автомобиля в Порховском районе
24.08.2021, 09:510 Съезд на улицу Пригородную перекрыли в Пскове 24 августа 24.08.2021, 09:251 В Себежском районе водитель «Дэу Нексии» врезался в забор. ФОТО 24.08.2021, 07:150 Правительство просят снизить требования к ГОСТу по тонировке автомобилей 23.08.2021, 18:060 Автомобиль «Джили» съехал в кювет и опрокинулся в Псковском районе
23.08.2021, 17:360 Водитель «Рено» выехал на «встречку» и попал в ДТП в Великолукском районе 23.08.2021, 17:180 Мотоциклист не справился с управлением и опрокинулся в Псковском районе 23.08.2021, 14:260 Витебские дорожники займутся ремонтом дороги на юге Псковской области 23.08.2021, 13:571 Почти 25% читателей ПЛН не откажутся от автомобиля при любых ценах на топливо
23.08.2021, 13:266 «Будете ли вы проходить техосмотр добровольно?» - тема опроса в «Автомире» 23.08.2021, 13:120 В России утвердили концепцию развития электротранспорта 23.08.2021, 11:120 В Псковской области за неделю выявили 61 пьяного водителя 23.08.2021, 09:590 Два автомобиля столкнулись на Четырех углах в Пскове
22.08.2021, 21:580 «ВАЗ» въехал в остановку в Новосокольническом районе 22.08.2021, 11:221 Техосматривайтесь 22.08.2021, 09:500 С 22 августа диагностическая карта больше не нужна для оформления ОСАГО 22.08.2021, 09:330 Автомобиль въехал в опору ЛЭП в Плюсском районе
21.08.2021, 19:200 ГИБДД напомнила об изменениях в дорожных знаках с 1 сентября 21.08.2021, 17:400 81-летний велосипедист пострадал в ДТП в Печорском районе 21.08.2021, 13:000 Съезд на улицу Германа в Пскове перекроют 23 августа 21.08.2021, 03:0917 Опубликованы фото и видео с места ДТП с тремя погибшими в Псковской области
21.08.2021, 01:440 Три человека погибли в ДТП в Стругокрасненском районе 20.08.2021, 22:000 Псковичам рассказали, как снять налогообложение с несуществующего автомобиля 20.08.2021, 19:360 Госавтоинспекция напомнила псковичам о безопасности на асфальте 20.08.2021, 17:260 «Лифан» опрокинулся в Локнянском районе при движении по обочине, пострадала девушка
20.08.2021, 16:560 Три автомобиля столкнулись на Рижском проспекте в Пскове 20.08.2021, 16:430 Одностороннее движение введут на участке улицы Звездной в Пскове 20.08.2021, 15:590 Движение автомобилей ограничат на улице Кузнецкой в Пскове с 24 августа 20.08.2021, 15:000 Псковичам предлагают сделать свой путь на работу более выгодным
20.08.2021, 13:406 Нужна ли Пскову концепция развития велоинфраструктуры? 20.08.2021, 12:521 Женщина пострадала при съезде автомобиля в кювет в Гдовском районе 20.08.2021, 12:482 Автомобильная поэма: как стать сильным директором автосервиса за три года 20.08.2021, 12:292 Псковичам советуют избегать визитов в МРЭО утром во вторник и в субботу
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.