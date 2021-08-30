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Водитель погиб в результате ДТП в Великолукском районе

Водитель погиб, а несовершеннолетний пассажир пострадал в результате ДТП в Великолукском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД города Великие Луки.

Авария произошла в понедельник, 30 августа, в 3.00 на 27 километре автодороги Великие Луки - Невель.

По версии сотрудников ГИБДД, водитель 1997 года рождения, житель Невеля, управляя автомобилем ВАЗ-2107, выбрал небезопасную скорость движения и не справился с управлением автомобилем. Машина вылетела в кювет, где врезалась в дерево.

В результате ДТП водитель погиб на месте, а пассажир - невельчанин 2002 года рождения получил травму. 17-летнего молодого человека доставили в Великолукскую городскую больницу с черепно-мозговой травмой и переломами тазовой кости.