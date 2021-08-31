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Возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребенка в Пскове

Возбуждено уголовное дело по факту наезда на ребенка на улице Коммунальной в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Следственное управление УМВД России по города Пскову возбудило уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ. Проводится расследование, назначен ряд экспертиз. В случае установления вины водителя ему будет грозить уголовное наказание.

Санкция части 1 статьи 264 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо арестом на срок до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Напомним, ДТП произошло в субботу, 28 августа, в 12.20 на улице Коммунальной напротив дома №33, у Детской областной больницы.

Водитель автомобиля «Ровер 75» не предоставил преимущество мальчику 2010 года рождения, переходившему дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мальчик получил тяжелые травмы, ребенок был доставлен в отделение интенсивной терапии детской областной больницы.

Автомобилем управлял мужчина 1967 года рождения.