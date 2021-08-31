АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пенсионерка пострадала при экстренном торможении автобуса в Пскове

Женщина пострадала при экстренном торможении автобуса в Пскове 31 августа. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в ГИБДД УМВД России по городу Пскову.

Инцидент произошел около 14.05 на улице Коммунальной, 48, у рынка «Нива». Рейсовый автобус №3 следовал по маршруту, во время чего, по словам водителя автобуса, мужчины 1963 года рождения, его «подрезал» легковой автомобиль. Автобус резко затормозил, в результате в салоне упала пассажирка - женщина 1951 года рождения.

По предварительной информации, женщина получила ушиб грудной клетки. Ее доставили в областную больницу.

Водитель был трезв. Обстоятельства произошедшего уточняются.