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Тройное ДТП устроил молодой пскович на улице Коммунальной

Молодой пскович устроил тройное ДТП вечером на улице Коммунальной. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОГИБДД по городу Пскову.

Фото: Андрей Исправников / «Жесть по-псковски»

Дорожная авария произошла 1 сентября в 21:40 на улице Коммунальной, возле дома №44. По данным полиции, 23-летний водитель за рулем «Фольксвагена Гольф» не обеспечил безопасную дистанцию и въехал в попутную «шестерку» под управлением 19-летнего молодого человека. Отечественный автомобиль по инерции продолжил движение и врезался в автомашину «Дэу Нексия», за рулем которой находился 25-летний водитель.

В ДТП никто не пострадал.