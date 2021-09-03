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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП в Великих Луках

Двухлетний ребенок пострадал в результате ДТП в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Авария произошла вчера, 2 сентября, в 17.10 около дома №1 по улице Гоголя в Великих Луках.

Водитель автомобиля «Рено Флюенс», мужчина 1972 года рождения, при выезде со второстепенной дороги не выполнил требование ПДД уступить дорогу движущейся по главной дороге автомашине «Ниссан Альмера». За рулем этого автомобиля была женщина 1981 года рождения.

В результате столкновения машин пострадал пассажир «Ниссана» - двухлетний ребенок. Госпитализация ему не потребовалась.