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В Невельском районе водитель «Фольксвагена» выехал на встречку и совершил ДТП

Две автомашины столкнулись в Невельском районе сегодня, 3 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД РФ по Псковской области.

ДТП произошло в 9.30 на 508-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - граница с Белоруссией. По версии дорожных инспекторов, водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», мужчина 1992 года рождения, совершая обгон автомобиля, выехал на встречную полосу. Здесь он столкнулся с автомобилем «Хонда Аккорд», за рулем которой находился мужчина 1986 года рождения. Водитель «Хонды» поворачивал налево.

Пострадавших в ДТП нет, за медицинской помощью водители не обращались.