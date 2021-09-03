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Пенсионер погиб в ДТП в Стругах Красных

Мужчина 69 лет погиб при столкновении с деревом в ДТП в Стругах Красных. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Авария произошла 4 сентября, около 02.20 рядом с домом №98 на улице Советской в Стругах Красных.

По версии полиции, водитель автомашины «Хендай Гретта», мужчина 1952 года рождения, выбрал небезопасную скорость движения. Из-за этого он не справился с управлением и съехал в левый придорожный кювет по ходу движения.

Здесь, в кювете мужчина совершил наезд на дерево и скончался на месте.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.