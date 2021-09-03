АвтоМир / Происшествия / ДТП

Водитель пострадал в ДТП в Островском районе

Водитель пострадал в ДТП в Островском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Авария произошла вчера, 3 сентября, в 03.50 на первом километре автодороги Остров - Новоржев.

Водитель автомобиля ГАЗ, мужчина 1991 года рождения, не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом движения водителю ВАЗ-2105. За его рулем находился мужчина 1992 года рождения.

В результате столкновения водитель «Газели» получил ушиб грудной клетки и ушибленные гематомы лба, левой кисти и коленной чашечки. Его доставили в Островскую межрайонную больницу и отпустили после оказания помощи. В дальнейшей госпитализации мужчина не нуждался. Водитель автомобиля ВАЗ не пострадал.