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Уснувший за рулем водитель спровоцировал ДТП в Великолукском районе

Уснувший за рулем водитель спровоцировал ДТП в Великолукском районе. В результате аварии пострадал мужчина, сообщает газета «Великолукская правда».

Авария произошла в районе деревни Касьяново, на трассе Москва - Балтия.

25-летний мужчина, управляя автомобилем «Рено», заснул за рулем, потерял управление и врезался в ограждение. В результате ДТП пострадал 23-летний пассажир, ему потребовалась медицинская помощь.

Как уточнили сотрудники Великолукского отдела ГИБДД МВД России, на момент ДТП в автомобиле находилось пять человек. Остальные пассажиры не пострадали. Водитель оказался трезвым.