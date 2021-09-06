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Водитель машины ДПС, ставший участником ДТП в Пскове, спешил на пожар

Подробности вчерашней аварии с участием машины ДПС, произошедшей на Рижском проспекте в Пскове, рассказали в УМВД России по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, патрульный автомобиль спешил на сигнал о пожаре, случившемся утром 6 сентября в одном из многоквартирных домов на Рижском проспекте.

По предварительным данным, в одной из квартир проживал лежачий пенсионер. Сотрудники ДПС, находящиеся недалеко от указанного дома, выехали на пожар, включив проблесковые маячки и спецсигнал.

На пересечении улицы Народной и Рижского проспекта в патрульный автомобиль врезался пенсионер на «ВАЗе». По словам гражданина, он видел и слышал сигналы спецмашины, но не справился с управлением.

В ДТП никто не пострадал.