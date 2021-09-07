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Молодой человек пострадал при наезде автомобиля на ограждение в Великолукском районе

Молодой человек пострадал в результате ДТП в Великолукском районе - автомобиль врезался в ограждение. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России.

Фото: пресс-служба управления ГИБДД УМВД России по Псковской области

Дорожная авария произошла 6 сентября в 10.00 на 471 километре автодороги Москва – Балтия. 25-летний водитель автомобиля «Рено Симбол» превысил скорость, не справился с управлением и врезался в дорожное ограждение.

В ДТП пострадал 23-летний пассажир автомашины.