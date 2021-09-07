АвтоМир / Происшествия / ДТП

Пассажирка «Ауди» пострадала в тройном ДТП в Великих Луках

Водитель «Фольксвагена» совершил тройное ДТП с пострадавшим в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД УМВД России.

Фото: пресс-служба регионального управления ГИБДД УМВД России

Дорожная авария произошла 6 сентября в 17.05 у дома №1В по улице Дьяконова. 41-летний водитель на автомобиля «Фольксваген Пассат» не уступил дорогу и врезался в «Ауди 100» под управлением 55-летнего мужчины. Первый двигался по второстепенной дороге, водитель «Ауди» - по главной. Последнюю машину от удара отбросило на «Тойоту Камри», за рулем которой находился 28-летний гражданин.

Позже за медпомощью обращалась 20-летняя пассажирка автомашины «Ауди 100».