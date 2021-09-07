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Появились фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе

Фотографии с места смертельного ДТП в Пустошкинском районе предоставило Псковской Ленте Новостей управление ГИБДД УМВД России по Псковской области. Дорожная авария произошла 7 сентября на 438-м километре трассы Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Белоруссией.

Водитель автомобиля «Лада Ларгус», женщина 1963 года рождения, неправильно выбрала безопасный скоростной режим, в результате чего не справилась с управлением и совершила съезд в левый придорожный кювет по ходу своего движения. В результате ДТП находившаяся за рулем женщина погибла.