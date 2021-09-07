Автомобилист сбил пенсионерку в Пскове

Автомобилист сбил пенсионерку на нерегулируемом пешеходном переходе в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления МВД ГИБДД России по городу Пскову.
ДТП произошло у дома №13 по улице Советской в Пскове. Около 9.30 водитель автомашины «Дэу», мужчина 1955 года рождения, совершил наезд на женщину 1955 года рождения.
Пенсионерка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщину госпитализировали и диагностировали у нее ушиб левого коленного сустава.
На месте работают сотрудники ДПС.