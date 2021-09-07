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Псковича осудили за ДТП, в котором погибла его знакомая

Жителя Псковского района привлекли к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области.

9 марта подсудимый и его знакомая следовали на автомобиле «Рено» по городу Пскову. Водитель, обвиняемый, наехал на бордюрный камень, после чего - на световую опору и металлическое ограждение. В результате ДТП пассажирка автомобиля получила телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью со смертельным исходом.

При назначении наказания суд учел совокупность смягчающих обстоятельств, в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, компенсацию морального вреда потерпевшей стороне.

Суд признал мужчину виновным и с учетом статьи 64 УК РФ назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.