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Автомобиль столкнулся с автобусом в Пскове

Автомобиль столкнулся с автобусом в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД по городу Пскову.

ДТП произошло около 13.00 около дома #10а по улице Ижорского Батальона. Водитель автомобиля «МАЗ» с прицепом, мужчина 1986 года рождения, совершил наезд на стоящий впереди него автобус. Водитель автобуса, мужчина 1966 года рождения, остановился на переходе, чтобы пропустить пешехода.

В автобусе было минимальное количество пассажиров, поэтому никто из людей не пострадал. Сотрудники ДПС зафиксировали технические повреждения у автомобилей.